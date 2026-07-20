Украинские пограничники создают "килл-зону" на границе с Беларусью

Белорусский пограничник возле забора с колючей проволокой на границе с Украиной. Фото иллюстративное: Reuters

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси и возводят мощную линию обороны. На северных рубежах военные обустраивают специальную "килл-зону", чтобы эффективно уничтожать противника в случае попытки прорыва. Силы обороны полностью контролируют ситуацию и следят за всеми действиями со стороны соседнего государства.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Новини.LIVE.

Укрепления на суше и оборона на Днепре

На данный момент пограничники укрепляют позиции сразу несколькими типами инженерных сооружений. В частности, они выкапывают противотанковые рвы, натягивают заграждения из колючей проволоки и выставляют ряды бетонных "зубов дракона". Эти масштабные укрепления должны остановить вражескую технику и пехоту еще на подступах.

Особое внимание защитники Украины уделяют водным рубежам: проводят оборонительные мероприятия на днепровских островах, постоянно наблюдают за противоположным берегом и фиксируют любую активность.

Украина существенно укрепляет северную границу из-за риска того, что Беларусь может открыто вступить в войну на стороне России. Военные аналитики и международные обозреватели следят за перемещением белорусской техники и беспилотников. На данный момент признаков того, что белорусы собирают силы для немедленного наступления или штурма, нет. Несмотря на это, Силы обороны просчитывают все угрозы для Киева и западных областей и находятся в полной боевой готовности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую сообщал, что Беларусь продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи границы с Украиной. Существуют риски новой эскалации. Режим Лукашенко в первую очередь ориентируется на интересы Кремля.

Также Новини.LIVE со ссылкой на военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова писал, что угроза нового наступления с территории Беларуси теоретически сохраняется. Правда, украинская граница на севере надежно укреплена. Любое перемещение российских войск заметят еще на этапе подготовки к наступлению.