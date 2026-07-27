Украинские песни от Потапа и Насти: когда ждать

Потап и Настя Каменских на фестивале в Юрмале. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Рэпер и продюсер Потап прокомментировал, стоит ли поклонникам ждать полностью украиноязычных песен от дуэта "Потап и Настя". Артист также объяснил, почему проект до сих пор остается преимущественно русскоязычным.

Об этом Потап сказал на фестивале Латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале в комментарии главной редакторе Новини.LIVE Елене Халик.

Будут ли "Потап и Настя" петь на украинском

Во время беседы журналисты спросили у Потапа, появятся ли у дуэта композиции на украинском языке. Артист ответил, что такая работа уже ведется.

"Конечно, будут, мы над этим работаем. Вы знаете, в нашей новой песне "Ay, mi amor?" четыре языка, и один из них — украинский", — сказал он.

После этого журналист поинтересовался, когда выйдет песня, полностью исполненная на украинском языке. На это артист ответил, что пока не может назвать конкретной даты.

"Мы не знаем. Потап и Настя — в основном русскоязычный проект, но мы работаем над этим. Поэтому подождите, все будет", — заявил Потап.

Отметим, что фестиваль "Рандеву" проходил с 24 по 26 июля в Юрмале (Латвия). Организаторы называют его одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Прибалтике, которое традиционно собирает артистов мирового уровня и популярных латвийских исполнителей.

В программе было выступление Потапа и Насти Каменских, которые вновь объединились на сцене спустя девять лет. Артисты исполнили песни своего дуэта на русском языке.

Как писали Новини.LIVE, ранее Потап рассказал, что не оставлял бизнес в Украине. По его словам, все проекты работают. В то же время он в шутку ответил на вопрос, состоится ли концерт Насти и Потапа в Киеве.

В то же время латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о возможном нападении РФ на страны Балтии. Она призналась, что хочет верить в здравый смысл.