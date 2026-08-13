Украинские операторы дронов "разгромили" войска США на учениях

Украинский военный управляет дроном. Фото: 22-я ОМБр

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские воины в очередной раз доказали превосходство современного опыта ведения войны. Операторы дронов одержали победу над американским контингентом на полигоне в Германии в ходе военных учений Combined Resolve, которые длились две недели. Украинские бойцы уничтожали тяжелую бронетехнику Соединенных Штатов Америки настолько быстро, что подразделениям НАТО пришлось пересмотреть тактику рассредоточения, маскировки и применения РЭБ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Новини.LIVE.

Украина победила США на учениях

В начале 2026 года военные США встретились с украинскими операторами беспилотников на учениях Combined Resolve в Германии.

По сценарию маневров около 3500 американских военнослужащих из состава бронетанковой бригады должны были штурмовать позиции условного противника. Последних усилили бойцы 412-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Nemesis.

Несмотря на то, что подразделения США были оснащены системами РЭБ и средствами противодействия БпЛА, украинские операторы без особых трудностей обнаруживали и уничтожали технику.

Тяжелая бронетехника американцев поднимала столбы пыли, что делало ее заметной для разведывательных дронов. Далее в ход шли FPV-пилоты и беспилотники с системой сброса взрывчатки.

Украинские беспилотники настолько оперативно выводили из строя американскую технику во время учений, что ее условно приходилось возвращать в сценарий маневров как новые единицы. По словам американского чиновника, знакомого с ходом учений, технику фактически "восстанавливали", чтобы продолжить учебный сценарий.

Такие маневры повторялись в течение двух недель. Представитель армии США отметил, что подразделения, присоединявшиеся к последующим этапам, постепенно демонстрировали лучшие результаты.

Впоследствии украинские военные перешли на другую сторону условного противостояния, где помогали более эффективно использовать беспилотные технологии во время наступления.

Это уже не первый случай, когда ВСУ превосходят армии НАТО на полигонах. В прошлом году украинские операторы БпЛА показали лучшие результаты на учениях в Балтийском регионе, победив подразделения Великобритании, Эстонии и США, а этой весной аналогичные высокие результаты были продемонстрированы во время совместных маневров со шведскими военными.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о результативной операции украинских сил в Новороссийске. По его словам, в результате комбинированного удара были поражены корабли российского флота.

Кроме того, в ночь на 12 августа украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными дронами, ремонтное подразделение и место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем России.