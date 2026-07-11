"Украинская бронетехника" опровергла информацию о поставках некачественного оружия ВСУ

Военный с гранатометом. Фото: "Армия Информ"

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Компания "Украинская бронетехника" опровергла заявления Службы безопасности Украины о поставках Силам обороны гранатометов ненадлежащего качества. В компании подчеркнули, что все РПГ-75М, переданные по контракту с "Агентством оборонных закупок", были изготовлены в 2024 году.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Новини.LIVE.

В компании заявили, что все гранатометы РПГ-75М соответствуют условиям государственного контракта

Производители отметили, что за последние годы поставили украинским военным около 100 тысяч одноразовых гранатометов, из которых около 30 тысяч — чешского производства. По их словам, ни одной официальной рекламации относительно качества этого оружия не поступало.

Также "Украинская бронетехника" заявила, что продукцию доставили в воинскую часть в опломбированной таре, а завод-производитель Zeveta подтвердил год изготовления гранатометов и объяснил особенности их производства.

В компании считают уголовное производство безосновательным и заявляют о давлении на предприятие, призвав правоохранительные органы к объективному расследованию.

Напомним, 9 июля Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора провели обыски в "Агентстве оборонных закупок" и компании "Украинская бронетехника" по делу о поставках гранатометов для ВСУ. По версии следствия, по контракту на 637 миллионов гривен армии должны были передать новые РПГ-75М 2024–2026 годов выпуска, однако правоохранители заявляют о поставке 6 тысяч устаревших гранатометов. Ранее в "Украинской бронетехнике" заявили, что во время обысков сотрудники СБУ якобы избили первого замдиректора компании, из-за чего его госпитализировали. В то же время в СБУ эти обвинения отрицали и заявили, что физическое насилие во время следственных действий не применялось.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны. По версии следствия, чиновник организовал поставку в Вооруженные силы Украины бракованных минометов, за что ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители разоблачили троих военнослужащих, подозреваемых в незаконном сбыте оружия и взрывчатых веществ. Их задержали в Харьковской области во время очередной попытки продажи вооружения.