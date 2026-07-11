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Главная Новости дня "Украинская бронетехника" опровергла информацию о поставках некачественного оружия ВСУ

"Украинская бронетехника" опровергла информацию о поставках некачественного оружия ВСУ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 20:02
"Украинская бронетехника" опровергла заявления СБУ о некачественных гранатометах для ВСУ
Военный с гранатометом. Фото: "Армия Информ"

Компания "Украинская бронетехника" опровергла заявления Службы безопасности Украины о поставках Силам обороны гранатометов ненадлежащего качества. В компании подчеркнули, что все РПГ-75М, переданные по контракту с "Агентством оборонных закупок", были изготовлены в 2024 году.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Новини.LIVE.

В компании заявили, что все гранатометы РПГ-75М соответствуют условиям государственного контракта

Производители отметили, что за последние годы поставили украинским военным около 100 тысяч одноразовых гранатометов, из которых около 30 тысяччешского производства. По их словам, ни одной официальной рекламации относительно качества этого оружия не поступало.

Также "Украинская бронетехника" заявила, что продукцию доставили в воинскую часть в опломбированной таре, а завод-производитель Zeveta подтвердил год изготовления гранатометов и объяснил особенности их производства.

В компании считают уголовное производство безосновательным и заявляют о давлении на предприятие, призвав правоохранительные органы к объективному расследованию.

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Напомним, 9 июля Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора провели обыски в "Агентстве оборонных закупок" и компании "Украинская бронетехника" по делу о поставках гранатометов для ВСУ. По версии следствия, по контракту на 637 миллионов гривен армии должны были передать новые РПГ-75М 2024–2026 годов выпуска, однако правоохранители заявляют о поставке 6 тысяч устаревших гранатометов. Ранее в "Украинской бронетехнике" заявили, что во время обысков сотрудники СБУ якобы избили первого замдиректора компании, из-за чего его госпитализировали. В то же время в СБУ эти обвинения отрицали и заявили, что физическое насилие во время следственных действий не применялось.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны. По версии следствия, чиновник организовал поставку в Вооруженные силы Украины бракованных минометов, за что ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители разоблачили троих военнослужащих, подозреваемых в незаконном сбыте оружия и взрывчатых веществ. Их задержали в Харьковской области во время очередной попытки продажи вооружения.

оружие ВСУ Украинская бронетехника
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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