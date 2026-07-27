Украинская баллистика полетит в Москву уже осенью: совладелец Fire Point

Денис Штилерман. Фото: Forbes Ukraine

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Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета может нанести первый удар по Москве уже осенью этого года. При этом он подчеркнул, что точные сроки будут зависеть от результатов испытаний и завершения тестирования двигателя.

Об этом Штилерман сказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Новини.LIVE.

Когда украинская баллистическая ракета полетит на Москву

По словам представителя Fire Point, в настоящее время продолжается один из ключевых этапов испытаний — проверка работы двигателя. Специалисты должны убедиться, что конструкция ракеты выдерживает нагрузку, а все системы работают в соответствии с требованиями.

"Осенью будут нанесены удары по Москве", — заявил Штилерман.

Он пояснил, что после завершения стендовых испытаний двигателя состоится тестовый полет. Если ракета подтвердит заявленные характеристики, она сможет приступить к выполнению боевых задач. По словам совладельца Fire Point, окончательное решение относительно целей будут принимать украинские военные, однако, по его мнению, речь пойдет прежде всего о важных военных объектах.

В то же время Штилерман отказался назвать конкретный месяц возможного применения новой украинской баллистики, отметив, что все зависит от того, как пройдут испытания двигателя и не возникнет ли необходимости в доработке ракеты.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и международные партнеры работают над локализацией производства вооружений, в частности ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время эксперты отмечают, что запуск такого производства — длительный и технологически сложный процесс, поэтому появления первых серийных ракет придется ждать еще несколько лет.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина существенно нарастила собственное производство беспилотников и стала одним из мировых лидеров в сфере боевого применения дронов. Благодаря этому украинские технологии и опыт все чаще привлекают внимание международных партнеров, заинтересованных в совместных проектах, производстве и обмене наработками в сфере беспилотных систем.