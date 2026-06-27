Украина вернула из российского плена ещё семерых гражданских лиц

Гражданские пленные и Дмитрий Лубинец. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

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Украине удалось вернуть домой ещё семерых гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживала после начала полномасштабного вторжения. Все они были задержаны оккупантами в 2022 году на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Украина освободила гражданских лиц из плена

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, возвращение стало возможным благодаря гуманитарному взаимодействию с российской стороной и совместной работе Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и других органов, работающих в рамках Координационного штаба.

Освобождение гражданских украинцев из плена. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Среди освобожденных — украинцы в возрасте от 35 до 66 лет, которых россияне незаконно задержали в Мариуполе, а также в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях. В частности, один из мужчин был похищен в Бучанском районе, другой — по дороге на работу в день начала полномасштабного вторжения.

Гражданские пленные и Дмитрий Лубинец. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Также домой вернулся доброволец бригады "Ангелы Тайры", которого оккупанты задержали вместе с легендарной парамедиком Тайрой. Ее удалось освободить ранее.

Лубинец подчеркнул, что государство обеспечит освобожденным необходимую поддержку и защиту их прав. Он также отметил, что Украина продолжит работать над возвращением всех своих граждан — как гражданских, так и военных, которых Россия незаконно удерживает в плену.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 июня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. В его рамках из российского плена удалось вернуть 160 украинских защитников. Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года.

Также Новини.LIVE писали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о подготовке к новому этапу обмена военнопленными. По его словам, соответствующие процессы уже идут, а работа над возвращением украинцев из российского плена продолжается.