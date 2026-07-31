Украина предложила Польше обменять дроны на истребители МиГ-29

МіГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Украина передала Польше конкретное предложение об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотники. В настоящее время польская сторона анализирует предложенные условия, а решение может быть принято в течение ближайших недель.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая в эфире Radio Zet, передает Новини.LIVE.

Что известно о возможном обмене

По словам чиновницы, украинская сторона уже несколько дней назад предоставила Варшаве подробное предложение о том, какие именно беспилотники готова передать в обмен на польские истребители МиГ-29.

«На столе уже несколько дней лежит конкретный ответ украинской стороны о том, какие дроны могут быть переданы в обмен на МиГи», — сказала Собковяк-Чарнецкая.

Она отметила, что после анализа предложения окончательное решение примет министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По ее оценке, это может произойти «максимум в течение нескольких недель».

Кто будет оплачивать ремонт самолетов

Заместитель министра также опровергла информацию о том, что Польша может финансировать модернизацию или ремонт самолетов перед передачей Украине.

По её словам, сейчас стороны обсуждают именно формат обмена: Польша передаёт МиГ-29, а Украина — беспилотники. Если украинская сторона решит модернизировать самолёты, расходы должны покрываться Украиной или странами-партнёрами.

Что известно о передаче МиГ-29

В конце 2025 года Министерство национальной обороны Польши сообщило о намерении передать Украине часть истребителей МиГ-29, которые остаются на вооружении польских Военно-воздушных сил. Эти самолеты постепенно заменяются более современными моделями, однако они все еще выполняют отдельные боевые задачи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Польша установила Украине крайний срок для достижения договоренностей о передаче истребителей МиГ-29. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что если Киев не согласует условия обмена самолетов на украинские технологии беспилотников в течение нескольких недель, Варшава рассмотрит возможность передачи этих истребителей другой стране.

Также Новини.LIVE писали, что Польша получила запрос от одной из стран НАТО относительно истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось передать Украине. В Министерстве национальной обороны Польши подтвердили, что союзник заинтересован в приобретении самолетов, однако окончательное решение Варшава пообещала принять только после завершения переговоров с украинской стороной о возможном обмене истребителей на дроны.