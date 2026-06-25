Украина подпишет более 30 соглашений: Кулеба на конференции в Польше

Алексей Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Карина Приходько Редактор

Украина заключит более 30 соглашений на общую сумму около 1,5 млрд евро. Для каждого из подписанных документов будет разработана отдельная дорожная карта реализации.

Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Кулеба во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Какие соглашения заключит Украина

Кулеба рассказал, что первые результаты от заключенных соглашений ожидаются уже в течение ближайшего месяца, тогда как основную часть средств планируют привлечь до конца 2026 года.

По словам чиновника, конференция стала важной площадкой для привлечения международной поддержки и финансирования проектов, направленных на восстановление Украины.

Особое внимание во время визита в Польшу уделили вопросам функционирования украинско-польской границы. Украинская делегация провела переговоры с представителями польского правительства по наиболее актуальным проблемам, которые беспокоят перевозчиков и пассажиров.

Среди ключевых тем обсуждения были значительные очереди на пунктах пропуска, штрафы для украинских перевозчиков и увеличение пассажиропотока в связи с началом летнего сезона.

По словам вице-премьера, в 2026 году количество штрафов, которые получают украинские перевозчики в Польше, уже сократилось. Кроме того, часть ранее наложенных санкций пересматривается по просьбе украинской стороны.

Украина и Польша также договорились практически ежедневно обмениваться информацией о ситуации на границе, оперативно реагировать на изменения и совместно работать над поиском решений для сокращения очередей и улучшения условий пересечения границы.

Отметим, Конференция проходит при совместной организации Польши и Украины.

Как писали Новини.LIVE, 25 июня в Гданьске прошел первый день Конференции по восстановлению Украины. Она собрала ключевых европейских политиков, украинских чиновников и представителей международного бизнеса.

В то же время премьер-министр Эстонии заявил, что следующая подобная конференция состоится в Таллинне. На ней партнеры Украины будут "развивать импульс", полученный в Гданьске в этом году.