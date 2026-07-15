Украина отмечает День государственности: почему этот праздник связан с крещением Руси

Памятник Владимиру Великому. Фото: Евгения Панькив / Unsplash

Иванна Чайка редактор политических новостей

В среду, 15 июля, в Украине отмечают сразу две памятные даты — День украинской государственности и День крещения Киевской Руси. Эти даты объединены общей исторической основой — становлением украинской государственности и духовной традиции.

Новини.LIVE рассказывают, когда появился День украинской государственности, почему его перенесли на новую дату и какое значение он имеет сегодня.

Почему День государственности отмечают именно 15 июля

День украинской государственности был учрежден указом президента Владимира Зеленского 24 августа 2021 года. Идею учреждения праздника глава государства озвучил во время торжеств по случаю 30-летия независимости Украины, подчеркнув непрерывность украинской государственной традиции со времён Киевской Руси до современного независимого государства.

В мае 2022 года Верховная Рада закрепила праздник на законодательном уровне, включив его в перечень государственных праздников. В то же время из-за действия военного положения День государственности ни разу не был официальным выходным.

До календарной реформы Православной церкви Украины и перехода на новоюлианский календарь праздник приходился на 28 июля. После изменения церковного календаря Верховная Рада перенесла его на 15 июля — день чествования князя Владимира Великого.

Памятник князю Владимиру. Фото: кадр из видео

Перенос даты связан с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. С 1 сентября 2023 года большинство неподвижных церковных праздников стали отмечать на 13 дней раньше, поэтому вместе с днем памяти князя Владимира изменились и даты связанных с ним государственных памятных событий.

Почему День государственности связан с Крещением Руси

Дата празднования выбрана неслучайно. Именно князь Владимир Великий в 988 году ввел христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. Это событие стало одним из ключевых этапов развития украинских земель, открыв путь к активному развитию культуры, образования, летописания, архитектуры и международных связей.

В то же время историки отмечают, что конкретная дата Крещения Руси остается предметом научных дискуссий. Несмотря на это, именно день памяти князя Владимира стал символической датой для чествования этого исторического события. Исследователи также обращают внимание на то, что христианизация Руси не завершилась за один день. После крещения киевлян процесс распространения новой веры продолжался ещё много лет и постепенно охватил другие земли государства.

Украинская государственность имеет тысячелетнюю историю, берущую начало от Руси, политическим и культурным центром которой был Киев. Именно тогда сформировались государственные традиции, которые впоследствии развивались в Галицко-Волынском государстве, Казацком государстве, Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинском государстве Павла Скоропадского, Карпатской Украине и нашли продолжение в современной независимой Украине. К символам этой преемственности относятся государственный герб, национальная денежная единица, а также Киев как исторический центр украинского государственного строительства.

Официальным символом Дня украинской государственности является композиция из четырёх тризубов, образующих крест. Она объединяет главный государственный символ Украины со знаком князя Владимира Великого и символизирует преемственность украинской государственности, духовности и национального единства.

Именно поэтому День украинской государственности подчеркивает непрерывность государствообразующих традиций, которые формировались на протяжении более тысячи лет.

Почему этот праздник имеет особое значение во время войны

В условиях полномасштабной войны День украинской государственности обрёл особое значение. Он напоминает о праве украинцев на собственное государство, независимость и самоопределение, а также подчеркивает историческую преемственность украинской нации.

Знание собственной истории является одним из важных инструментов противодействия российской пропаганде, которая десятилетиями распространяет нарративы о якобы "общем народе" или "искусственности" украинской государственности. Исторические факты свидетельствуют об обратном — современная Украина продолжает государственную традицию, берущую своё начало ещё со времён Киевской Руси.

В условиях российской агрессии этот праздник приобретает не только историческое, но и символическое значение. Он напоминает, что борьба Украины продолжается не только за территорию, но и за право сохранить собственную историю, культуру, национальную идентичность и независимое будущее.

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