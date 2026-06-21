Удар по Полтавскому району: пропал свет, есть погибшие и раненые

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Вчера, 20 июня, российские войска атаковали Полтавский район, в результате чего пострадали предприятия и жилая инфраструктура. Число раненых возросло до 13 человек, среди них — шестеро детей. Есть погибшие.

Об этом сообщили в областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

Последствия вражеского удара по Полтавской области

Зафиксировано попадание по территории двух предприятий. В результате удара повреждены здания, автомобили, а также прилегающие жилые дома.

Число раненых возросло до 13 человек, из них шестеро — дети. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека. Еще один пострадавший скончался в больнице.

В областной администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

В результате атаки также произошло аварийное отключение электроснабжения. В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии в пострадавших районах.

Пост Виталия Дякивнича. Скриншот: Полтавская ОВА / Telegram

Новини.LIVE сообщали, что житель Полтавской области подозревается в совершении убийства украинского военнослужащего по заказу России. По данным следствия, он согласился за 5 тысяч гривен отравить 23-летнего морского пехотинца. Подозреваемого задержали по месту его проживания.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине САП и НАБУ раскрыли схему масштабных "откатов" в Полтаве. По данным следствия, местный депутат организовал получение 10% от стоимости коммунальных контрактов за содействие в беспрепятственной оплате выполненных работ, используя зашифрованные расчеты через пункт обмена валют.