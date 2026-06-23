Удар по Кривому Рогу: трое человек погибли, число раненых растет

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

Российские войска 23 июня нанесли удар по Кривому Рогу. Пострадал объект гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о трех погибших, а число пострадавших растет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в эфире День.LIVE.

Последствия удара по Кривому Рогу

Вилкул рассказал, что россияне нанесли очередной удар по мирному городу. В результате атаки погибли три человека, а еще 24 получили ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь нескольких пострадавших, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

"Пожары уже все потушили, заканчиваем ликвидацию последствий", — сказал председатель Совета обороны города.

По его словам, в последние месяцы город страдал в основном от ежедневных налетов ударных беспилотников, однако на этот раз враг нанес удар боеприпасами, которые разлетаются на огромную площадь.

"Это была баллистика, причем кассетная баллистика. Люди погибли на расстоянии более 200 метров друг от друга", — сказал Александр Вилкул.

Как писали Новини.LIVE, за последние сутки РФ нанесла 1050 ударов по Запорожской области. В результате пострадали семь человек.

Также враг нанес удары КАБами по Сумской громаде вечером 22 июня. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, а среди раненых — водитель троллейбуса.