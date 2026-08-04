Удар по Краматорску: число пострадавших возросло до 24
В Краматорске Донецкой области увеличилось число пострадавших в результате российского авиаудара. По состоянию на 15:45 известно о 24 раненых.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.
Российские авиабомбы повредили жилые дома, учебные заведения и гражданскую инфраструктуру
Число пострадавших в результате российского удара по Краматорску возросло до 24 человек.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российские войска утром 4 августа сбросили на город две авиабомбы.
В результате атаки повреждены шесть многоэтажных домов, два учебных заведения, отделение банка, почта, четыре торговых объекта, восемь легковых автомобилей и другие объекты инфраструктуры.
Глава ОВА отметил, что окончательные последствия российского обстрела еще устанавливаются.
Спасательные и аварийные службы продолжают работать на месте удара, а информация о последствиях атаки уточняется.
Новини.LIVE сообщали, что, по данным прокуратуры, примерно в 10:17 российские войска, вероятно, нанесли удар по Краматорску авиабомбами ФАБ-250, оснащенными унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Один из боеприпасов попал в жилой дом в центральной части города. Ранения получили мужчины и женщины разного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Новини.LIVE писали, что в Часовом Яру в Донецкой области до сих пор остаются отдельные мирные жители, преимущественно пожилые люди, которые не успели уехать. Из-за постоянных боевых действий они вынуждены укрываться в подвальных помещениях.
Читайте Новини.live!