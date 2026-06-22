Удар по частному дому в Запорожье: есть пострадавшие
Поздно вечером в воскресенье, 21 июня, россияне нанесли удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья. Вспыхнул пожар. Пострадали два человека.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Запорожья вечером 21 июня
У 67-летней женщины — осколочные ранения конечностей, а у 71-летнего мужчины диагностировали острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что Россия подготовилась к новому массированному удару. Обстрел может произойти в ближайшее время. Украинцам не следует игнорировать воздушные тревоги.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова писал, что 20 июня россияне атаковали Запорожье КАБами. В городе раздавались взрывы. Атака забрала жизни нескольких человек. Кроме того, были раненые.
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