Удар по частному дому в Запорожье: есть пострадавшие

Пожар после обстрела Запорожья вечером 21 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Поздно вечером в воскресенье, 21 июня, россияне нанесли удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья. Вспыхнул пожар. Пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья вечером 21 июня

У 67-летней женщины — осколочные ранения конечностей, а у 71-летнего мужчины диагностировали острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Дом в Запорожье после обстрела вечером 21 июня 2026 года

Дом в Запорожье после обстрела вечером 21 июня 2026 года



Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что Россия подготовилась к новому массированному удару. Обстрел может произойти в ближайшее время. Украинцам не следует игнорировать воздушные тревоги.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова писал, что 20 июня россияне атаковали Запорожье КАБами. В городе раздавались взрывы. Атака забрала жизни нескольких человек. Кроме того, были раненые.