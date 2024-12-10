Игорь Жовкова объяснил с чего начнет работу Контактная группа

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: УНИАН

В Офисе Президента сообщили с чего начнется первое заседание новой контактной группы по завершению войны. Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести на обсуждение вопросы приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква во время презентации опроса "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества", проведенного Центром "Новая Европа", пишет "РБК-Украина".

Читайте также:

Работа контактной группы по завершению войны

Жовква подчеркнул, что новая контактная группа, инициированная Зеленским, уже запланировала первое заседание с участием европейских партнеров.

Одним из главных вопросов повестки дня станет получение Украиной гарантий безопасности до момента вступления в Альянс. Этот вопрос будет рассмотрен наряду с темами военной поддержки и сотрудничества с НАТО.

Во время недавних встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом Зеленский также поднимал вопросы гарантий безопасности для Украины, а также перспектив ее членства в НАТО.

Напомним, 9 декабря, Владимир Зеленский объявил о создании контактной группы для завершения войны. Тогда он заявил, что перечень участников еще только формируется, но добавил, что туда войдут страны, многие инвестирующие в украинское производство оружия.

Позже в Офисе Президента дополнительно сообщили, что в Контактную группу войдут страны, имеющие дальнобойные возможности.