США выходят из ВОЗ - эксклюзивный комментарий

Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине

Процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) начался в январе 2025 года и завершится в январе 2026-го. И в то же время ведутся дискуссии о том, хотят ли США выходить или не хотят. И поскольку процесс продолжается — стоит все же дождаться января 2026 года.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине.

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По его словам, у ВОЗ достаточно много сфер, в которой организация работает вместе с американцами, начиная от общественного здоровья и заканчивая системой здравоохранения.

"В США так много коллег, с которыми мы работаем десятилетиями, и многие из них были частью ВОЗ, были командированы и работали там. Поэтому мы надеемся, что эта дискуссия продлится до января 2026 года. И тогда я вернусь к этому вопросу", — сказал он.

Как выход США из ВОЗ повлияет на Украину

Однако, по словам чиновника, есть еще один вопрос и это замораживание финансирования ВОЗ со стороны США и последствия этого процесса.

"Это означает, что мы, как ВОЗ, сейчас ищем в Украине пути повышения эффективности. Мы ищем других партнеров, которые могут помочь нам, в том числе финансово, и в тех сферах, где нам нужно больше сосредоточиться. Потому что США являются крупнейшим донором ВОЗ как для гуманитарной работы, так и для работы по развитию", — добавил д-р Ярно Хабихт.

Он также добавил, что Украина продолжает реформы, несмотря на вторжение РФ, движется вперед в финансировании здравоохранения, внедряет новые лекарства на практике.

"Поэтому сейчас ключевой вопрос — как мы, как организация, можем работать дальше, если у нас на 20% меньше финансирования. И это именно то, над чем мы сейчас работаем, чтобы гарантировать, что финансирование будет доступно, чтобы наши команды могли работать дальше и предоставлять услуги", — подытожил д-р Хабихт.

Напомним, по данным пресс-службы ВОЗ, 3 года полномасштабной войны повлияли на здоровье украинцев. Самыми распространенными проблемами являются психические расстройства.

Также ВОЗ изменила возрастную классификацию и теперь молодыми людьми считаются люди до 45 лет. Об этом рассказала директор Института демографии Элла Либанова.