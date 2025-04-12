США виходять із ВООЗ - ексклюзивний коментар

Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні

Процес виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) розпочався у січні 2025 року і завершиться в січні 2026-го. І в той же час ведуться дискусії про те, чи хочуть США виходити, чи не хочуть. Тому оскільки процес триває — варто все ж таки дочекатися січня 2026 року.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

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За його словами, У ВООЗ досить багато сфер, в якій організація працює разом з американцями, починаючи від громадського здоров'я і закінчуючи системою охорони здоров’я.

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"В США так багато колег, з якими ми працюємо десятиліттями, і багато з них були частиною ВООЗ, були відряджені і працювали там. Тож ми сподіваємося, що ця дискусія триватиме до січня 2026 року. І тоді я повернуся до цього питання", — сказав він.

Проте, за словами високопосадовця, є ще одне питання і це замороження фінансування ВООЗ з боку США та наслідки цього процесу.

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"Це означає, що ми, як ВООЗ, зараз шукаємо в Україні шляхи підвищення ефективності. Ми шукаємо інших партнерів, які можуть допомогти нам, у тому числі фінансово, і в тих сферах, де нам потрібно більше зосередитися. Тому що США є найбільшим донором ВООЗ як для гуманітарної роботи, так і для роботи з розвитку", — додав д-р Ярно Хабіхт.

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Він також додав, що Україна продовжує реформи, незважаючи на вторгнення РФ, рухається вперед у фінансуванні охорони здоров'я, впроваджує нові ліки на практиці.

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"Тож наразі ключове питання — як ми, як організація, можемо працювати далі, якщо у нас на 20% менше фінансування. І це саме те, над чим ми зараз працюємо, щоб гарантувати, що фінансування буде доступне, щоб наші команди могли працювати далі і надавати послуги", — підсумував д-р Хабіхт.

Нагадаємо, за даними пресслужби ВООЗ, 3 роки повномасштабної війни вплинули на здоровʼя українців. Найпоширенішими проблеми є психічні розлади.

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Також ВООЗ змінила вікову класифікацію і тепер молодими людьми вважаються люди до 45 років. Про це розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

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