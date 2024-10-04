Масштабный сбой в Telegram 1 октября — стала известная причина

Приложение Telegram. Фото: Новости.

Во вторник, 1 октября, в популярном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой: не загружались сообщения и фотографии. Разработчики приложения объяснили это беспрецедентными нагрузками в связи с событиями в Израиле, Ливане и Иране.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Telegram News в пятницу, 4 октября.

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Как сообщает Telegram News, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, мессенджер испытал беспрецедентные нагрузки.

"В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран", — говорится в сообщении.

Разработчики заявили, что все проблемы полностью решены и попросили прощения за неудобства.

Сообщение в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, 1 октября у Telegram был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи отмечали, что сообщения, фотографии и видео не загружаются. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Ранее Новини.LIVE писали, что 20 сентября во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.