Масштабный сбой в Telegram 1 октября — стала известная причина

В Telegram объяснили причину масштабного сбоя
Во вторник, 1 октября, в популярном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой: не загружались сообщения и фотографии. Разработчики приложения объяснили это беспрецедентными нагрузками в связи с событиями в Израиле, Ливане и Иране.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Telegram News в пятницу, 4 октября.
Сбой в Telegram — стала известна причина
Как сообщает Telegram News, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, мессенджер испытал беспрецедентные нагрузки.
"В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран", — говорится в сообщении.
Разработчики заявили, что все проблемы полностью решены и попросили прощения за неудобства.
Напомним, 1 октября у Telegram был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи отмечали, что сообщения, фотографии и видео не загружаются. Об этом сообщил сервис Downdetector.
Ранее Новини.LIVE писали, что 20 сентября во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.
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