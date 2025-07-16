Взрыв в Сумах 16 июля

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: zbruc.eu

Взрыв в Сумах прогремел прямо сейчас, утром 16 июля. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звук взрыва в Сумах утром 16 июля

"В Сумах был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 05:12.

Отметим, что час назад Воздушные силы ВСУ проинформировали об отбое угрозы применения ударных дронов по Украине. Никаких других данных об угрозе не было, поэтому пока неизвестно, что стало причиной звука взрыва в Сумах.

Однако отметим, что по состоянию на 05:16 в Сумской и Донецкой областях воздушная тревога.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью ночью россияне атаковали дронами Винницу. В городе есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры и есть пострадавшие.

Также мы писали, что враг ударил баллистикой и дронами по городу Кривой Рог. В результате обстрела разрушено промышленное предприятие, были пожары, а также пострадал молодой парень.