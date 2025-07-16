Обстріл Кривого Рогу 16 липня - знищено підприємство, відсутнє світло

Вибух у місті. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

Росіяни в ніч з 15 проти 16 липня, атакували Кривий Ріг балістикою і дронами. Внаслідок обстрілу в місті зруйновано підприємство, є проблеми з електроенергією та постраждав молодий хлопець.

Про це у Telegram розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство", — пише Вілкул.

Водночас він уточнив, що обійшлося без втрат, персонал перебував у сховищах. Однак через ворожу атаку постраждав хлопець 17 років – він отримав поранення у черевну порожнину. Його стан тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

"Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація. Всі на місці, всі працюємо", — резюмував голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 15 липня, росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті приблизно за 20 хвилин було чути понад 15 вибухів.

Також ми писали, що ворог атакував в Харкові цивільне підприємство, там почалася пожежа. Крім того, відомо про постраждалих.