Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака балістики і дронів на Кривий Ріг — зруйновано підприємство

Атака балістики і дронів на Кривий Ріг — зруйновано підприємство

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 03:43
Обстріл Кривого Рогу 16 липня - знищено підприємство, відсутнє світло
Вибух у місті. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

Росіяни в ніч з 15 проти 16 липня, атакували Кривий Ріг балістикою і дронами. Внаслідок обстрілу в місті зруйновано підприємство, є проблеми з електроенергією та постраждав молодий хлопець.

Про це у Telegram розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Кривого Рогу в ніч проти 16 липня

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство", — пише Вілкул.

Водночас він уточнив, що обійшлося без втрат, персонал перебував у сховищах. Однак через ворожу атаку постраждав хлопець 17 років – він отримав поранення у черевну порожнину. Його стан тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

"Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація. Всі на місці, всі працюємо", — резюмував голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 15 липня, росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті приблизно за 20 хвилин було чути понад 15 вибухів.

Також ми писали, що ворог атакував в Харкові цивільне підприємство, там почалася пожежа. Крім того, відомо про постраждалих.

Кривий Ріг вибух Дніпропетровська область обстріли руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації