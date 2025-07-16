Обстрел Кривого Рога 16 июля — уничтожено предприятие, отсутствует свет

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: vzglyad.kg

Россияне в ночь с 15 на 16 июля, атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела в городе разрушено предприятие, есть проблемы с электроэнергией и пострадал молодой парень.

Об этом в Telegram рассказал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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Последствия атаки Кривого Рога в ночь на 16 июля

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно. Разрушено промышленное предприятие", — пишет Вилкул.

При этом он уточнил, что обошлось без потерь, персонал находился в убежищах. Однако из-за вражеской атаки пострадал парень 17 лет — он получил ранение в брюшную полость. Его состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь.

"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация. Все на месте, все работаем", — резюмировал председатель Совета обороны города.

Напомним, что поздно вечером, 15 июля, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе примерно за 20 минут было слышно более 15 взрывов.

Также мы писали, что враг атаковал в Харькове гражданское предприятие, там начался пожар. Кроме того, известно о пострадавших.