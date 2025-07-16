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РФ атакувала цивільну інфраструктуру Вінниці, постраждали люди

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 04:48
Обстріл Вінниці 16 липня — атаковано об'єкти цивільної інфраструктури
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

В ніч проти 16 липня російські окупанти атакували Вінницю дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по об'єктам цивільної інфраструктури.

Про це на Facebook повідомила перша заступниця глави Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

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"Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На місці події працюють всі профільні служби", — пише Заболотна.

Вона уточнила, що наразі інформації про постраждалих не було.

Оновлено о 04:55

Перша заступниця глави ОВА відредагувала пост, написавши, що за уточненою інформацією, зараз відомо про 4 постраждалих.

Нагадаємо, що менше ніж дві години тому, у Вінниці на тлі атаки дронів неодноразово лунали серії вибухів.

Також ми писали, що цієї ночі багато вибухів було у Кривому Розі. Ворог використав для атаки по місту балістику та 28 дронів. Відомо, що зруйновано підприємство та є постраждалий.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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