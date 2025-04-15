Демократы представили законопроект о помощи Украине и санкциях против России

Палата представителей. Фото: EPA

В понедельник, 14 апреля, демократы в Палате представителей США был представлен законопроект, призванный поддержать Украину в войне с Россией. Кроме того, он предусматривает санкции против РФ.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам источников, данный законопроект является еще одной попыткой повлиять на администрацию Дональда Трампа, чтобы она поддержка правительство в Киеве. Согласно копии документа, он обеспечит финансирование безопасности и восстановления Украины, и введет жесткие санкции против России.

Помощники членов Конгресса, которые участвовали в подготовке законопроекта, сообщили, что их цель заключалась во влиянии на обсуждение будущих законов по Украине. Ожидается, что даже если законопроект не примут, то его отдельные положения могут попасть в общий закон о помощи Украине.

"Этот законопроект, очевидно, станет частью законодательной дискуссии", — сказал один из помощников членов Конгресса.

Законопроект, который пока не обнародован, был подан через две недели после предупреждения республиканцев и демократов в Сенате. Отметим, что они пригрозили РФ ввести жесткие санкции, на случай, если Москва откажется вести вести добросовестные мирные переговоры с Россией.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год.

Также мы писали о том, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ хочет выторговать снятие санкций, но Европа этого точно не сделает.