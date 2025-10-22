В США анонсировали ужесточение санкций против РФ

Джанет Бессент. Фото: кадр из видео

США готовятся объявить о новом усилении санкций против России. Пока неизвестно, каких именно сфер коснутся новые ограничения.

Об этом заявил министр финансов Джанет Бессент во время общения с журналистами в среду, 22 октября.

Бессент сообщил, что официальное объявление может состояться уже сегодня днем или завтра утром (по местному времени США).

Тем временем Европейский Союз согласовал 19-й пакет санкций против России, передает Reuters. Новые ограничения включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа (LNG). Этот запрет вступит в силу в два этапа: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года. Таким образом, полный отказ от российского LNG состоится на год раньше, чем это предполагалось в плане Еврокомиссии по уменьшению зависимости ЕС от российских ископаемых ресурсов.

Решение о санкциях стало возможным после того, как Словакия, которая ранее высказывала предостережения, сняла свои возражения. Премьер-министр страны Роберт Фицо настаивал на гарантиях от Европейской комиссии относительно влияния высоких цен на энергоносители и согласования климатических целей с потребностями промышленности.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что введут 19-й пакет санкций против России уже на этой неделе. Отмечается, что он не будет последним.

В то же время Bloomberg сообщал, что США отложили рассмотрение новых санкций против РФ. Решение связано с ожидаемой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.