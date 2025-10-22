Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США анонсировали ужесточение санкций против РФ

В США анонсировали ужесточение санкций против РФ

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 22:36
обновлено: 22:55
В США анонсировали ужесточение санкций против РФ
Джанет Бессент. Фото: кадр из видео

США готовятся объявить о новом усилении санкций против России. Пока неизвестно, каких именно сфер коснутся новые ограничения.

Об этом заявил министр финансов Джанет Бессент во время общения с журналистами в среду, 22 октября.

Реклама
Читайте также:

Санкции против РФ

Бессент сообщил, что официальное объявление может состояться уже сегодня днем или завтра утром (по местному времени США).

Тем временем Европейский Союз согласовал 19-й пакет санкций против России, передает Reuters. Новые ограничения включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа (LNG). Этот запрет вступит в силу в два этапа: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года. Таким образом, полный отказ от российского LNG состоится на год раньше, чем это предполагалось в плане Еврокомиссии по уменьшению зависимости ЕС от российских ископаемых ресурсов.

Решение о санкциях стало возможным после того, как Словакия, которая ранее высказывала предостережения, сняла свои возражения. Премьер-министр страны Роберт Фицо настаивал на гарантиях от Европейской комиссии относительно влияния высоких цен на энергоносители и согласования климатических целей с потребностями промышленности.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что введут 19-й пакет санкций против России уже на этой неделе. Отмечается, что он не будет последним.

В то же время Bloomberg сообщал, что США отложили рассмотрение новых санкций против РФ. Решение связано с ожидаемой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.

санкции против России Минфин США санкции Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации