ДТП с украинцами в Румынии 30 июня — что известно об аварии

В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП — погиб человек
В Бакэу, Румыния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинцами. Речь идет о 60 гражданах, в том числе 21 ребенке.
Об этом сообщает Digi24 в понедельник, 30 июня.
ДТП с украинцами в Румынии 30 июня
По предварительной информации, автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине.
В результате ДТП погибла 29-летняя женщина, которая была пассажиркой микроавтобуса. Кроме того, четыре человека получили ранения, а также один пассажир автобуса.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 25 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с 55 украинцами. В результате аварии обошлось без серьезных травм.
Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о ДТП в Румынии и рассказали детали.
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