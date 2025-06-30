ДТП с украинцами в Румынии 30 июня — что известно об аварии

ДТП в Румынии, фото: facebook.com/Roman24Online

В Бакэу, Румыния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинцами. Речь идет о 60 гражданах, в том числе 21 ребенке.

Об этом сообщает Digi24 в понедельник, 30 июня.

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По предварительной информации, автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине.

ДТП в Румынии. Фото: facebook.com/Roman24Online

В результате ДТП погибла 29-летняя женщина, которая была пассажиркой микроавтобуса. Кроме того, четыре человека получили ранения, а также один пассажир автобуса.

ДТП в Румынии Фото: facebook.com/Roman24Online

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 25 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с 55 украинцами. В результате аварии обошлось без серьезных травм.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о ДТП в Румынии и рассказали детали.