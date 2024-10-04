В Новосибирске сожгли здание ФСБ

Пожар в здании ФСБ в Новосибирске Фото: росСМИ

В Новосибирске сожжено областное управление Федеральной службы безопасности России. Это произошло вследствие применения неизвестными легковоспламеняющейся смеси.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 4 октября.

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В российском городе Новосибирске вчера, 3 октября, сгорело областное управление ФСБ. В выбитое окно конторы российской спецслужбы забросили легковоспламеняющуюся смесь и подожгли.



"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", — отметили в ГУР.

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