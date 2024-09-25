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Було чутно "хлопки" — в Москві загорівся склад з автозапчастинами

25 вересня 2024 07:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Москві прогриміли вибухи — горить склад
Пожежа в Москві 25 вересня. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Москві сталась масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про серію вибухів.

Про це повідомляють росЗМІ у соцмережах.

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Пожежа в Москві 25 вересня

Пожежа сталась на складі з автозапчастинами. Люди стверджують, що було чутно серію вибухів.

Вогонь перекинувся на ангар площею близько 600 квадратних метрів. Дим від горіння простягнувся на декілька кілометрів, вогонь видно навіть здалеку. 

Біля ангару є дві прибудови — контейнер з маслом і паливом. Згодом від температури деформувався дах та повністю обвалився. 

Вогонь у Москві
Дим від пожежі у Москві. Фото: соцмережі
Пожежа в Росії
Вогонь від пожежі видно здалеку. Фото: соцмережі

Внаслідок пожежі постраждалих немає. 

Нагадаємо, нещодавно в Росії теж була масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив територію площею 5 000 квадратних метрів. 

А у Ростові 19 вересня внаслідок влучання безпілотника загорівся склад

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