У Москві прогриміли вибухи — горить склад

Пожежа в Москві 25 вересня. Фото: соцмережі

У Москві сталась масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про серію вибухів.

Про це повідомляють росЗМІ у соцмережах.

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Пожежа в Москві 25 вересня

Пожежа сталась на складі з автозапчастинами. Люди стверджують, що було чутно серію вибухів.

Вогонь перекинувся на ангар площею близько 600 квадратних метрів. Дим від горіння простягнувся на декілька кілометрів, вогонь видно навіть здалеку.

Біля ангару є дві прибудови — контейнер з маслом і паливом. Згодом від температури деформувався дах та повністю обвалився.

Дим від пожежі у Москві. Фото: соцмережі

Вогонь від пожежі видно здалеку. Фото: соцмережі

Внаслідок пожежі постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно в Росії теж була масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив територію площею 5 000 квадратних метрів.

А у Ростові 19 вересня внаслідок влучання безпілотника загорівся склад.