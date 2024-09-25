У Москві прогриміли вибухи — горить склад

Було чутно "хлопки" — в Москві загорівся склад з автозапчастинами
У Москві сталась масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про серію вибухів.
Про це повідомляють росЗМІ у соцмережах.
Пожежа в Москві 25 вересня
Пожежа сталась на складі з автозапчастинами. Люди стверджують, що було чутно серію вибухів.
Вогонь перекинувся на ангар площею близько 600 квадратних метрів. Дим від горіння простягнувся на декілька кілометрів, вогонь видно навіть здалеку.
Біля ангару є дві прибудови — контейнер з маслом і паливом. Згодом від температури деформувався дах та повністю обвалився.
Внаслідок пожежі постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно в Росії теж була масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив територію площею 5 000 квадратних метрів.
А у Ростові 19 вересня внаслідок влучання безпілотника загорівся склад.
Читайте Новини.LIVE!