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Было слышно "хлопки" — в Москве загорелся склад с автозапчастями

25 сентября 2024 07:54
Анастасия Постоенко - Редактор
В Москве прогремели взрывы — горит склад
Пожар в Москве 25 сентября. Фото: соцсети
Анастасия Постоенко - Редактор

В Москве произошел масштабный пожар. Очевидцы сообщали о серии взрывов.

Об этом сообщают РосСМИ в соцсетях. 

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Пожар в Москве 25 сентября

Пожар произошел на складе с автозапчастями. Люди утверждают, что была слышна серия взрывов.

Огонь опрокинулся на ангар площадью около 600 квадратных метров. Дым от горения растянулся на несколько километров, огонь виден даже издалека.

Возле ангара есть две пристройки – контейнер с маслом и топливом. Впоследствии от температуры деформировалась крыша и полностью обрушилась.

Огонь в Москве
Дым от пожара в Москве. Фото: соцсети
Пожар в России
Огонь от пожара виден издалека. Фото: соцсети

В результате пожара пострадавших нет.

Напомним, недавно в России тоже был масштабный пожар на складе . Огонь охватил территорию площадью в 5000 квадратных метров.

А в Ростове 19 сентября в результате попадания беспилотника загорелся склад.

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