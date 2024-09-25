В Москве прогремели взрывы — горит склад

Пожар в Москве 25 сентября. Фото: соцсети

В Москве произошел масштабный пожар. Очевидцы сообщали о серии взрывов.

Об этом сообщают РосСМИ в соцсетях.

Читайте также:

Пожар в Москве 25 сентября

Пожар произошел на складе с автозапчастями. Люди утверждают, что была слышна серия взрывов.

Огонь опрокинулся на ангар площадью около 600 квадратных метров. Дым от горения растянулся на несколько километров, огонь виден даже издалека.

Возле ангара есть две пристройки – контейнер с маслом и топливом. Впоследствии от температуры деформировалась крыша и полностью обрушилась.

Дым от пожара в Москве. Фото: соцсети

Огонь от пожара виден издалека. Фото: соцсети

В результате пожара пострадавших нет.

Напомним, недавно в России тоже был масштабный пожар на складе . Огонь охватил территорию площадью в 5000 квадратных метров.

А в Ростове 19 сентября в результате попадания беспилотника загорелся склад.