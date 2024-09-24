У Таганрозі у Росії впав безпілотник — загорівся склад лісоматеріалів

Наслідки падіння БпЛА у Таганрозі у Росії. Фото: росЗМІ

У Таганрозі Ростовської області Росії впав безпілотник, що спричинило загоряння на складі лісоматеріалів. Пожежу, яка охопила площу 200 квадратних метрів, вдалося локалізувати.

Про це повідомили росЗМІ у вівторок, 24 вересня.

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БпЛА впав у російському Таганрозі

У російському Таганрозі безпілотний літальний апарат (БпЛА) впав у промисловій зоні, внаслідок чого сталося загоряння на складі лісоматеріалів.

За інформацією росЗМІ, пожежа охопила площу близько 200 квадратних метрів, проте, як повідомляється, її вдалося локалізувати.

Частину працівників складу евакуювали, інші змогли вийти самостійно одразу після падіння безпілотника.

"Займання на складі, що виникло після падіння БпЛА, локалізовано на площі 200 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч. Постраждалих і загиблих немає", — зазначив губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв.

Допис губернатора. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 19 вересня в російському Ростові-на-Дону знов чули звуки безпілотників, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Раніше ми писали, що у Москві одразу в кількох районах зафіксували потужні вибухи через наліт безпілотників.