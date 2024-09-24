В Таганроге в России упал беспилотник — загорелся состав лесоматериалов

Последствия падения БпЛА в Таганроге в России. Фото: росСМИ

В Таганроге Ростовской области России упал беспилотник, что повлекло загорание на складе лесоматериалов. Пожар, охвативший площадь 200 квадратных метров, удалось локализовать.

Об этом сообщили РосСМИ во вторник, 24 сентября.

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В российском Таганроге беспилотный летательный аппарат (БпЛА) упал в промышленной зоне, в результате чего произошло возгорание на складе лесоматериалов.

По информации росСМИ, пожар охватил площадь около 200 квадратных метров, однако, как сообщается, его удалось локализовать.

Часть работников склада была эвакуирована, другие смогли выйти самостоятельно сразу после падения беспилотника.

"Возгорание на складе, возникшее после падения БпЛА, локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет", — отметил губернатор Ростовской области России Василий Голубев.

Сообщение губернатора. Фото: скриншот

Напомним, ночью 19 сентября в российском Ростове-на-Дону снова слышали звуки беспилотников, после чего начался масштабный пожар.

Ранее мы писали, что в Москве сразу в нескольких районах зафиксировали мощные взрывы из-за налета беспилотников.