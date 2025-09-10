Видео
Главная Новости дня В НАТО раскрыли, о чем будут говорить на заседании сегодня

В НАТО раскрыли, о чем будут говорить на заседании сегодня

Дата публикации 10 сентября 2025 11:37
Польша — известно, о чем будут говорить на заседании НАТО 10 сентября
Заседание НАТО. Фото: REUTERS

Североатлантический совет собирается 10 сентября утром на очередное заседание. Там обсудят, как НАТО будет реагировать на российские дроны, проникшие в воздушное пространство Польши.

Об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт в комментарии Суспільне.

О чем будут говорить на заседании НАТО

"Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и обсудит, среди прочего, как НАТО отреагировала на дроны, проникшие в польское воздушное пространство в течение ночи", — сказала Гарт.

Также ранее она написала в Х, что генсек НАТО Марк Рютте на связи с властями Польши и тесно консультируется с руководством.

"Многочисленные беспилотники ночью вошли в польское воздушное пространство и были встречены польскими и натовскими средствами противовоздушной обороны. Генсек НАТО поддерживает связь с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей", — говорится в заметке пресс-секретаря Альянса.

Напомним, ранее в Брюсселе отреагировали на дроны РФ в Польше. Там заявили, что "это не случайность".

В то же время Reuters сообщало, что НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение. Отметим, что ночью 10 сентября на территорию страны залетело 10 беспилотников.

Польша НАТО дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
