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В NASA заявили о риске столкновения с Землей астероида 2024 YR4

22 февраля 2025 13:56
Аркадий Пастула - Редактор
Риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей вырос — что известно
Астероид. Фото: ESA/FILE
Аркадий Пастула - Редактор

Риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей резко возрос. Предполагают, что это может произойти 22 декабря 2032 года.

Об этом сообщает NASA.

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Эксперты NASA увеличили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году в полтора раза по сравнению с предыдущими прогнозами. Теперь она оценивается в 3,1%, что эквивалентно 1 к 32.

Вероятность столкновения с астероидом 2024 YR4 будет постоянно пересматриваться, поскольку астрономы продолжают наблюдать за ним.

Его размер оценивают в 40-90 метров.

"Точный размер 2024 YR4 все еще неизвестен, но воздушный взрыв является вероятным сценарием для диапазона его размеров. Если бы астероид вошел в атмосферу над океаном, модели указывают на то, что объекты такого размера, взрывающиеся в воздухе, вряд ли вызовут значительное цунами с середины океана или даже ближе к берегу", — отмечают в NASA.

Если астероид войдет в атмосферу над населенным регионом, воздушный взрыв может привести к разбитым окнам или вызвать незначительные повреждения зданий.

Напомним, 22 февраля на Земле не будет существенных магнитных бурь. Солнечная активность в течение последних суток была на низком уровне.

Также астрономы обнаружили впечатляющее явление "кольцо Эйнштейна" вблизи галактики NGC 6505, которая находится на расстоянии 590 миллионов световых лет от Земли.

NASA космос астероиды опасность Земля
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