Риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей вырос — что известно

Астероид. Фото: ESA/FILE

Риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей резко возрос. Предполагают, что это может произойти 22 декабря 2032 года.

Об этом сообщает NASA.

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Опасность от астероида 2024 YR4

Эксперты NASA увеличили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году в полтора раза по сравнению с предыдущими прогнозами. Теперь она оценивается в 3,1%, что эквивалентно 1 к 32.

Вероятность столкновения с астероидом 2024 YR4 будет постоянно пересматриваться, поскольку астрономы продолжают наблюдать за ним.

Его размер оценивают в 40-90 метров.

"Точный размер 2024 YR4 все еще неизвестен, но воздушный взрыв является вероятным сценарием для диапазона его размеров. Если бы астероид вошел в атмосферу над океаном, модели указывают на то, что объекты такого размера, взрывающиеся в воздухе, вряд ли вызовут значительное цунами с середины океана или даже ближе к берегу", — отмечают в NASA.

Если астероид войдет в атмосферу над населенным регионом, воздушный взрыв может привести к разбитым окнам или вызвать незначительные повреждения зданий.

Напомним, 22 февраля на Земле не будет существенных магнитных бурь. Солнечная активность в течение последних суток была на низком уровне.

Также астрономы обнаружили впечатляющее явление "кольцо Эйнштейна" вблизи галактики NGC 6505, которая находится на расстоянии 590 миллионов световых лет от Земли.