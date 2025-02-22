Ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею зріс — що відомо

Астероїд. Фото: ESA/FILE

Ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею різко зріс. Припускають, що це може статися 22 грудня 2032 року.

Про це повідомляє NASA.

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Небезпека від астероїда 2024 YR4

Експерти NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею в 2032 році в півтора раза, порівняно з попередніми прогнозами. Тепер вона оцінюється в 3,1%, що еквівалентно 1 до 32.

Ймовірність зіткнення з астероїдом 2024 YR4 буде постійно переглядатися, оскільки астрономи продовжують спостерігати за ним.

Його розмір оцінюють у 40-90 метрів.

"Точний розмір 2024 YR4 все ще невідомий, але повітряний вибух є вірогідним сценарієм для діапазону його розмірів. Якби астероїд увійшов в атмосферу над океаном, моделі вказують на те, що об’єкти такого розміру, що вибухають в повітрі, навряд чи спричинять значне цунамі із середини океану чи навіть ближче до берега", — зазначають у NASA.

Якщо астероїд увійде в атмосферу над населеним регіоном, повітряний вибух може призвести до розбитих вікон або спричинити незначні пошкодження будівель.

Нагадаємо, 22 лютого на Землі не буде суттєвих магнітних бур. Сонячна активність протягом останньої доби була на низькому рівні.

Також астрономи виявили дивовижне явище "кільце Ейнштейна" поблизу галактики NGC 6505, яка розташована на відстані 590 мільйонів світлових років від Землі.