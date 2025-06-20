В МИД ответили, чего ожидать от саммита НАТО

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото: пресс-служба представительства Украины в ООН

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, чего Украина ожидает от саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. По его словам, саммит НАТО должен подтвердить силу Альянса, несмотря на внутренние сомнения.

Об этом Кислица сказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 20 июня.

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Сергей Кислица отметил, что ключевые лидеры должны выйти из саммита с четким сигналом единства и решимости.

"Саммит НАТО, особенно в нынешних условиях, он очень важен, потому что, понимаете, сейчас вы можете увидеть иногда постановку под сомнение силы и целесообразности существования НАТО. Люди критикуют некоторые ошибки, которые НАТО, возможно, совершило в недавнем прошлом. Ставится под сомнение сила пятой статьи. Это очень ошибочный путь", — объяснил представитель МИД.

В частности, он выразил надежду, что лидеры стран НАТО, а также партнеры, которые будут приглашены, они выйдут из этого саммита с тем, чтобы еще больше усилить НАТО как оборонительный альянс, "который, кстати, никогда ни на кого не нападал".

"Возможно там не будет сногсшибательных решений. Но этот саммит важен из-за внутренней дискуссии, которые уже сейчас происходят в Альянсе", — отметил Сергей Кислица.

Также Кислица раскрыл детали относительно нового раунда переговоров между Украиной и Россией.

В частности в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали возможную встречу Зеленского и Путина.