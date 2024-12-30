Российские хакеры взломали эфир ТСН — видео

Телевидение. Иллюстративное фото: depositphotos

Украинское издание ТСН в понедельник, 30 декабря, взломали российские хакеры. Россияне запустили в телевизионный эфир текст о якобы атаке ракетой "Орешник" в ближайшие часы.

Об этом ТСН сообщили в Telegram-канале.

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Взлом эфира ТСН

В эфир телемарафона оккупанты включили трансляцию с текстом, что в ближайшее время РФ якобы ударит "Орешником" по Украине.

Взлом эфира. Фото: Telegram/ТСН

"В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины", — говорится в сообщении.

Позже в медиа сами же опровергли эту информацию.

"Обращаем ваше внимание, что сейчас информация о взломе эфирного вещания не подтверждена — телеканалы функционируют должным образом", — отметили в ТСН.

Скриншот поста ТСН

Напомним, 20 декабря на украинские государственные реестры была осуществлена хакерская атака. Из-за этого не работали ряд сервисов.

А уже 30 декабря Министерство юстиции восстановило работу трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки, осуществленной Россией. Также внедрены усиленные меры киберзащиты.