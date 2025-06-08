Протесты в Лос-Анджелесе — Трамп отправил 2000 бойцов Нацгвардии

Последствия протестов в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

В ответ на массовые протесты в Лос-Анджелесе, вызванные волной иммиграционных рейдов, президент США Дональд Трамп приказал направить туда 2000 военных Национальной гвардии. Местные власти раскритиковали решение руководства страны.

Об этом пишет NYT в воскресенье, 8 июня.

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Протесты в Лос-Анджелесе

По заявлению Белого дома, войска Нацгвардии будут оставаться в Лос-Анджелесе не менее 60 дней или до отдельного решения главы Пентагона. Министр обороны Пит Хегсет допустил возможность привлечения морской пехоты, если ситуация обострится.

Протесты вспыхнули на фоне действий миграционной службы ICE, которая задерживает по 2000 человек ежедневно. В районе Лос-Анджелеса арестовали более сотни нелегальных мигрантов, что вызвало массовые выступления общественности — от блокирования правительственных зданий до столкновений с силовиками.

Федеральные власти возложили ответственность за насилие на руководство штата — губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, обвинив их в попустительстве протестующим. В ответ местные власти раскритиковали действия Вашингтона, назвав введение военных "провокацией", которая лишь усугубляет конфликт. Полиция Лос-Анджелеса публично отмежевалась от участия в миграционных операциях, подчеркнув, что не сотрудничает с ICE.

Министерство внутренней безопасности предупредило протестующих об уголовной ответственности в случае нападения на правоохранителей, а иммиграционные службы объявили, что планируют и в дальнейшем усиливать кампанию задержаний, выполняя обещание президента Трампа провести масштабные депортации.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на территорию США гражданам 12 стран.