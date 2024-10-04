Валерий Залужный встретился со студентами в Лондоне

Валерий Залужный на встрече с украинскими и иностранными студентами. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с украинскими и иностранными студентами. Это произошло в Kings College London по приглашению Ukrainian Students Union.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram в пятницу, 4 октября.

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Встреча Залужного со студентами

По словам Залужного, более 400 студентов со всей Британии приняли участие в дискуссии, в ходе которой обсуждались темы войны, вооружения и инвестиций до важности образования и роли молодежи в будущем Украины.

Валерий Залужный на встрече с украинскими и иностранными студентами. Фото: t.me/Zaluzhnui

"Было очень приятно видеть таких активных, умных и неравнодушных молодых людей. Именно они — будущие министры, премьер-министры и лидеры, которые через 15-20 лет будут определять глобальную политику. Вопросов было много, и, конечно, мы не успели охватить все. Но диалог продолжим. Хотя, если быть честным, геополитика никогда не была моим любимым предметом в университете, после еще нескольких таких встреч чувствую, что могу ее преподавать", — добавил он.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября Залужный принял участие в ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Там он поблагодарил за оказанную помощь Украине.

Ранее Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом. Он поблагодарил его за помощь.