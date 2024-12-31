Литва не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, — МИД страны

Протесты в Грузии. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Поддержка Литвой Грузии и введение санкций против ее политиков не преследуют цель вмешательства во внутренние дела этой страны. Это ответ на невыполненное обещание Тбилиси.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет LRT.

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Литва не вмешивается во внутреннюю политику Грузии

По словам Будриса, Литва не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Речь идет не о внутренней политике или поддержке конкретной политической группы. Мы говорим об обещании Грузии, данном год назад, которое она не выполнила — провести свободные и честные выборы. Это условие для дальнейшего развития отношений Грузии с Европейским Союзом и для реализации статуса кандидата в ЕС", — сказал Будрис, комментируя высказывания лидера "Рассвета Немунаса" Ремигиюса Жемайтайтиса, который заявил, что Литва не должна вмешиваться во внутренние дела других государств.

Министр подчеркнул, что вопрос касается только нарушения обещаний Грузией и не имеет ничего общего с управлением внутренними политическими процессами этой страны.

"Выборы, демократические стандарты, ОБСЕ, отчеты о выборах, евроинтеграция — это то, о чем мы говорим, а также о людях, которые организуют побои мирных протестующих и сажают их в тюрьму", — подчеркнул он.

Будрис также отметил, что для расширения санкций необходимо найти больше стран-единомышленников, чтобы эффективно продвигать этот процесс на международном уровне.

Ранее мы писали, что в Тбилиси у здания парламента вспыхнули массовые протесты после инаугурации нового президента Грузии Михеила Кавелашвили. Были задержаны люди.

Также мы писали, что Соединенные Штаты ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По мнению американской стороны, эта политическая сила сделала Грузию уязвимой перед угрозой России.