В Литве остановили российский транзитный поезд "Москва - Калининград" - какая причина

Поезд с российскими символами. Фото: Delfi

На въезде в Литву остановили российский транзитный поезд Москва — Калининград. Поезд был отмечен российскими символами "Z", проводников заставили их стереть.

Об этом пишет Delfi в четверг, 3 октября.

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В Литве остановили российский поезд

Транзитный поезд "Москва — Калининград" на прошлой неделе прибыл из Беларуси на КПП "Кена" пограничного перехода Вильнюс. На одном из вагонов были нанесены черной краской российские военные знаки "Z" и "ZOV".

А на соседнем вагоне был провокационный текст "Вильнюс — город России". Работники поезда не смогли объяснить, откуда появились эти символы, поэтому их заставили оттирать это с вагона.

Надписи на поезде. Фото: Delfi

Пограничники предупредили, что в противном случае пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а эти будут отцеплены и не допущены в Литву. Поэтому начальник поезда и проводники начали оттирать надписи тряпками и гравием.

Напомним, в Литве таможенники обнаружили и изъяли маскировочные сетки для пушек, следовавших в поезде Калининград-Москва. Теперь их передадут ВСУ.

Также мы писали, что Литва профинансирует для Украины закупку ракет-дронов "Паляниця".