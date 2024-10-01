Маскувальні сітки для РФ виявили у Литві, їх передадуть Україні

Конфісковані маскувальні сітки. Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

У Литві митники виявили та вилучили маскувальні сітки для гармат, які прямували в поїзді Калінінград-Москва. Тепер їх передадуть Збройним силам України.

Про це у понеділок, 30 вересня, повідомила пресслужба литовської митниці на сторінці у Facebook.

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У відомстві зазначили, що 27 вересня співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби оглянули пасажирський потяг, який прямував з Калінінграда до Москви. Під час огляду працівники залізничного посту "Кібартай" виявили у поштовому вагоні сім посилок, які мали 22 маскувальні сітки.

Посилки попрямували до Білгородської області Росії, оскільки адреси одержувачів були вказані саме в цьому регіоні.

Через два дні, 29 вересня, при огляді транзитного поїзда Калінінград-Москва на тому ж залізничному посту "Кібартай" було виявлено ще дві камуфляжні сітки.

Литовські митники вважають, що вони можуть бути призначені для військ РФ, які воюють проти України.

Наразі розпочато розслідування за фактом вилучення. Якщо буде підтверджено, що використання камуфляжних сіток порушує правила транспортування військової техніки та боєприпасів, вантаж буде кваліфіковано як порушення міжнародних санкцій.

Конфісковані товари литовська митниця передасть Україні як допомогу.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Литва профінансує для України закупівлю ракет-дронів "Паляниця".

Також раніше ми писали, що у Литві на кількох об'єктах з'явилася символіка Росії, якою маркують військову техніку.