Маскировочные сетки для РФ обнаружили в Литве, их передадут Украине

Конфискованные маскировочные сетки. Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

В Литве таможенники обнаружили и изъяли маскировочные сетки для пушек, которые следовали в поезде Калининград-Москва. Теперь их передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба литовской таможни на странице в Facebook.

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Что известно об произошедшем

В ведомстве отметили, что 27 сентября сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы осмотрели пассажирский поезд, который следовал из Калининграда в Москву. При осмотре работники железнодорожного поста "Кибартай" обнаружили в почтовом вагоне семь посылок, которые содержали 22 маскировочные сетки.

Посылки направились в Белгородскую область России, поскольку адреса получателей были указаны именно в этом регионе.

Через два дня, 29 сентября, при досмотре транзитного поезда Калининград-Москва на том же железнодорожном посту "Кибартай", было обнаружено еще две камуфляжные сетки.

Литовские таможенники считают, что они могут быть предназначены для войск РФ, которые воюют против Украины.

В настоящее время начато расследование по факту изъятия. Если будет подтверждено, что использование камуфляжных сетей нарушает правила транспортировки военной техники и боеприпасов, груз будет квалифицирован как нарушение международных санкций.

Конфискованные товары литовская таможня передаст Украине в качестве помощи.

Напомним, вначале сентября стало известно, что Литва профинансирует для Украины закупку ракет-дронов "Паляниця".

Также ранее мы писали, что в Литве на нескольких объектах появилась символика России, которой маркируют военную технику.