Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В КГВА опровергли информацию о третьем погибшем

В КГВА опровергли информацию о третьем погибшем

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 13:48
Атака на Киев: среди погибших трехмесячный ребенок
Поисково-спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После ночной атаки на Киев количество погибших осталось неизменным — официально подтверждено два человека, погибших в результате обстрела. Столица подверглась масштабным разрушениям в нескольких районах, повреждены жилые многоэтажки, детский сад и автомобили.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Реклама
Читайте также:

Масштабные последствия атаки дронами по Киеву

В столице зафиксировано более 10 локаций с повреждениями. Прямые попадания пришлись по многоэтажкам в Святошинском и Дарницком районах, где дроны залетали непосредственно в квартиры. В Святошинском районе частично разрушены верхние этажи 16-этажки, еще одна 9-этажка имеет разрушения с 4 по 8 этаж.

"Здесь пока двое погибших, среди них ребенок. россияне убили мать и трехмесячного сына, отец ребенка получил тяжелые травмы", — сообщил начальник КГВА.

В этом же районе спасатели спасли девять человек, ликвидировали возгорание автомобилей и пожар на крыше детсада. В Дарницком районе дрон попал в 4-этажный дом, разрушена часть 3 и 4 этажей, по меньшей мере два человека получили ранения. Всего подтверждено 2 погибших и 17 пострадавших, информацию о других уточняют.

Напомним, что массированная атака РФ в ночь на 7 сентября вызвала значительные разрушения в столице. Повреждены более десяти объектов, в частности зафиксированы прямые попадания в многоэтажки Святошинского и Дарницкого районов.

Ранее мы также информировали, что в Киеве продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. В завалах разрушенного дома в Святошинском районе могут оставаться люди.

Киев обстрелы атака погибшие КМВА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации