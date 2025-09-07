Атака на Киев: среди погибших трехмесячный ребенок

Поисково-спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После ночной атаки на Киев количество погибших осталось неизменным — официально подтверждено два человека, погибших в результате обстрела. Столица подверглась масштабным разрушениям в нескольких районах, повреждены жилые многоэтажки, детский сад и автомобили.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Реклама

Читайте также:

Масштабные последствия атаки дронами по Киеву

В столице зафиксировано более 10 локаций с повреждениями. Прямые попадания пришлись по многоэтажкам в Святошинском и Дарницком районах, где дроны залетали непосредственно в квартиры. В Святошинском районе частично разрушены верхние этажи 16-этажки, еще одна 9-этажка имеет разрушения с 4 по 8 этаж.

"Здесь пока двое погибших, среди них ребенок. россияне убили мать и трехмесячного сына, отец ребенка получил тяжелые травмы", — сообщил начальник КГВА.

В этом же районе спасатели спасли девять человек, ликвидировали возгорание автомобилей и пожар на крыше детсада. В Дарницком районе дрон попал в 4-этажный дом, разрушена часть 3 и 4 этажей, по меньшей мере два человека получили ранения. Всего подтверждено 2 погибших и 17 пострадавших, информацию о других уточняют.

Напомним, что массированная атака РФ в ночь на 7 сентября вызвала значительные разрушения в столице. Повреждены более десяти объектов, в частности зафиксированы прямые попадания в многоэтажки Святошинского и Дарницкого районов.

Ранее мы также информировали, что в Киеве продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. В завалах разрушенного дома в Святошинском районе могут оставаться люди.