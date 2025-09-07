Відео
Головна Новини дня У КМВА спростували інформацію про третього загиблого

У КМВА спростували інформацію про третього загиблого

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 13:48
Атака на Київ: серед загиблих тримісячна дитина
Пошуково-рятувальна операція у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після нічної атаки на Київ кількість загиблих залишилася незмінною — офіційно підтверджено двох людей, які загинули внаслідок обстрілу. Столиця зазнала масштабних руйнувань у кількох районах, пошкоджено житлові багатоповерхівки, дитячий садок і автомобілі.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram в неділю, 7 вересня.

Читайте також:

Масштабні наслідки атаки дронами по Києву

У столиці зафіксовано понад 10 локацій із пошкодженнями. Прямі влучання прийшлися по багатоповерхівках у Святошинському та Дарницькому районах, де дрони залітали безпосередньо у квартири. У Святошинському районі частково зруйновані верхні поверхи 16-поверхівки, ще одна 9-поверхівка має руйнування з 4 по 8 поверх.

"Тут наразі двоє загиблих, серед них дитина. росіяни вбили матір і тримісячного сина, батько дитини отримав тяжкі травми", — повідомив начальник КМВА.

У цьому ж районі рятувальники врятували дев'ять людей, ліквідували займання автомобілів і пожежу на даху дитсадка. У Дарницькому районі дрон влучив у 4-поверховий будинок, зруйновано частину 3 та 4 поверхів, щонайменше двоє людей отримали поранення. Загалом підтверджено 2 загиблих і 17 постраждалих, інформацію про інших уточнюють.

Нагадаємо, що масована атака РФ у ніч проти 7 вересня спричинила значні руйнування у столиці. Пошкоджено понад десять об’єктів, зокрема зафіксовані прямі влучання у багатоповерхівки Святошинського та Дарницького районів.

Раніше ми також інформували, що у Києві тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. У завалах зруйнованого будинку у Святошинському районі можуть залишатися люди.

Київ обстріли атака загиблі КМВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
