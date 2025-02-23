Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: УНИАН

Сегодня празднует свой 71 день рождения третий президент Украины Виктор Ющенко. Каждый из шести украинских президентов оставил след в истории государства, но именно с Ющенко связывают начало европейского вектора Украины и, при этом, тотальное разочарование самим президентом.

В этой краткой справке Новини.LIVE вспоминают взлеты и падения этого выдающегося политика.

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Краткая биография

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка на Сумщине. Имеет финансовое образование, начинал как помощник главного бухгалтера колхоза "40-летия Октября" в Ивано-Франковской области.

С 1985 года работал в отделе кредитования и финансирования сельского хозяйства Госбанка СССР. В 1987 году по приглашению Вадима Гетьмана перешел в киевское отделение Агропромбанка СССР.

Впоследствии Ющенко стал председателем Нацбанка. Именно при участии Кабмин и Нацбанк в 1998 году успешно предотвратили финансовый кризис, который охватил соседнюю Россию.

Оранжевая революция: первые шаги к власти

Ющенко получил президентство после массовых протестов на Майдане, возникших в результате фальсификаций во время президентских выборов 2004 года. Его победа была символом борьбы за демократические ценности, прозрачность и европейский выбор для Украины. Также во время акции "Украина без Кучмы" Ющенко отравили диоксидом и, скорее всего, с подачи Кремля.

Европейский курс и внешняя политика

Одной из основных характеристик его президентства стало стремление к интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Ющенко активно способствовал развитию отношений с западными странами, хотя этот курс не был поддержан всеми политическими силами в Украине.

Кризис и разочарование

Несмотря на первоначальные надежды, его президентство столкнулось с экономическими и политическими трудностями. В первые годы не удалось реализовать многие реформы, а раскол в обществе между "оранжевыми" и "бело-голубыми" силами привел к политической нестабильности. Выборы 2010 года, на которых Ющенко не смог победить, стали свидетельством разочарования части украинцев в результатах его президентства.

Виктор Ющенко также имел дело с тяжелыми экономическими вызовами, такими как высокая инфляция, внешний долг и энергетическая зависимость от России. Эти проблемы значительно повлияли на популярность президента, поскольку в условиях экономического кризиса реформы были малоэффективными.

Президентское наследие

Несмотря на трудности, президентство Ющенко оставило важное наследие в сфере демократических процессов. Под его руководством Украина сделала значительный шаг в сторону децентрализации, реформы избирательной системы и расширения гражданских прав.

Его время на посту президента обозначено не только большими амбициями и попытками изменить страну, но и разочарованием во многих гражданах из-за невозможности реализовать обещанные реформы. Его наследие неоднозначно, но нельзя отрицать его вклад в становление современной украинской демократии.

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