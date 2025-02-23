Віктор Ющенко залишається однією з найяскравіших фігур українського політикуму, який заклав основи європейського шляху України

Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: УНІАН

Сьогодні святкує свій 71 день народження третій президент України Віктор Ющенко. Кожен із шести українських президентів залишив слід в історії держави, але саме з Ющенком пов'язують початок європейського вектора України й, при цьому, тотальне розчарування самим президентом.

В цій стислій довідці Новини.LIVE згадують злети й падіння цього визначного політика.

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Стисла біографія

Віктор Ющенко народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка на Сумщині. Має фінансову освіту, починав як помічник головного бухгалтера колгоспу "40-річчя Жовтня" в Івано-Франківської області.

З 1985 року працював у відділі кредитування і фінансування сільського господарства Держбанку СРСР. У 1987 році на запрошення Вадима Гетьмана перейшов у київське відділення Агропромбанку СРСР.

Згодом Ющенко став головою Нацбанку. Саме за участю Кабмін та Нацбанк у 1998 році успішно запобігли фінансовій кризі, яка охопила сусідню Росію.

Помаранчева революція: перші кроки до влади

Ющенко здобув президентство після масових протестів на Майдані, що виникли внаслідок фальсифікацій під час президентських виборів 2004 року. Його перемога була символом боротьби за демократичні цінності, прозорість та європейський вибір для України. Також під час акції "Україна без Кучми" Ющенко отруїли діоксидом і, найімовірніше, з подачі Кремля.

Європейський курс та зовнішня політика

Однією з основних характеристик його президентства стало прагнення до інтеграції України в Європейський Союз і НАТО. Ющенко активно сприяв розвитку відносин з західними країнами, хоча цей курс не був підтриманий всіма політичними силами в Україні.

Криза і розчарування

Незважаючи на початкові надії, його президентство зіткнулося з економічними та політичними труднощами. В перші роки не вдалося реалізувати багато реформ, а розкол в суспільстві між "помаранчевими" і "біло-блакитними" силами призвів до політичної нестабільності. Вибори 2010 року, на яких Ющенко не зміг перемогти, стали свідченням розчарування частини українців у результатах його президентства.

Віктор Ющенко також мав справу з важкими економічними викликами, такими як висока інфляція, зовнішній борг та енергетична залежність від Росії. Ці проблеми значно вплинули на популярність президента, оскільки в умовах економічної кризи реформи були малоефективними.

Президентська спадщина

Попри труднощі, президентство Ющенка залишило важливий спадок у сфері демократичних процесів. Під його керівництвом Україна здійснила значний крок у бік децентралізації, реформи виборчої системи та розширення громадянських прав.

Його час на посаді президента позначений не тільки великими амбіціями і спробами змінити країну, але й розчаруванням у багатьох громадянах через неможливість реалізувати обіцяні реформи. Його спадщина неоднозначна, але не можна заперечувати його внесок у становлення сучасної української демократії.

Раніше ми повідомляли, яка зарплата в українських президентів, в тому числі якою була у Віктора Ющенка. А ще Віктор Ющенко засвітився у зірковій компанії Михайла Поплавського.