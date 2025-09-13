Видео
Україна
В Днепре прогремели громкие взрывы
Главная Новости дня В Днепре прогремели громкие взрывы

В Днепре прогремели громкие взрывы

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 21:02
В Днепре прогремели взрывы: о ситуации
Взрывы в Днепре. Фото иллюстративное: Слово и Дело

В Днепре сегодня прозвучали взрывы во время воздушной тревоги прямо сейчас, вечером 13 сентября. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе для города и о работе противовоздушной обороны в регионе, призывали жителей оставаться в укрытиях.

Об этом сообщают местные паблики и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Взрывы в Днепре вечером 13 сентября

Звуки мощных взрывов раздались в Днепре вечером 13 сентября.
"Слышны кареты скорых в городе", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

В Днепре прогремели громкие взрывы - фото 1
Допис ВС ВСУ у Telegram. Фото: скриншот

Отметим, что в настоящее время военные фиксировали активность вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. В частности, взрывы фиксировали на Черниговщине на в Краматорском районе Донецкой области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:02 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Днепре прогремели громкие взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что взрыв в Сумах прогремел сегодня, 13 сентября, во время воздушной тревоги. Тревогу объявили из-за массированной атаки российских дронов, которые фиксировали в регионе.

Ранее мы также информировали, что около 13:25 в Киевской области прогремели мощные взрывы. Силы обороны работали по вражеским беспилотникам, сбивая их в небе над регионом.

россия взрыв Днепр обстрелы война в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
