В Днепре прогремели взрывы: о ситуации

Взрывы в Днепре.

В Днепре сегодня прозвучали взрывы во время воздушной тревоги прямо сейчас, вечером 13 сентября. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе для города и о работе противовоздушной обороны в регионе, призывали жителей оставаться в укрытиях.

Об этом сообщают местные паблики и канал Воздушных сил ВСУ.

Взрывы в Днепре вечером 13 сентября

Звуки мощных взрывов раздались в Днепре вечером 13 сентября.

"Слышны кареты скорых в городе", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Допис ВС ВСУ у Telegram.

Отметим, что в настоящее время военные фиксировали активность вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. В частности, взрывы фиксировали на Черниговщине на в Краматорском районе Донецкой области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:02 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог.

Напомним, что взрыв в Сумах прогремел сегодня, 13 сентября, во время воздушной тревоги. Тревогу объявили из-за массированной атаки российских дронов, которые фиксировали в регионе.

Ранее мы также информировали, что около 13:25 в Киевской области прогремели мощные взрывы. Силы обороны работали по вражеским беспилотникам, сбивая их в небе над регионом.