У Дніпрі пролунали вибухи: про ситуацію

У Дніпрі пролунали гучні вибухи
У Дніпрі сьогодні пролунали вибухи під час повітряної тривоги прямо зараз, увечері 13 вересня. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу для міста та про роботу протиповітряної оборони в регіоні, закликали мешканців залишатися в укриттях.
Про це повідомляють місцеві пабліки і канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибухи у Дніпрі ввечері 13 вересня
Звуки потужних вибухів пролунали у Дніпрі ввечері 13 вересня.
"Чути карети швидких у місті", — йдеться в повідомленні у Telegram-каналі "Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ".
Зазначимо, що на цей час військові фіксували активність ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зокрема, вибухи фіксували на Чернігівщині на у Краматорському району Донеччини.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:02 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що вибух у Сумах пролунав сьогодні, 13 вересня, під час повітряної тривоги. Тривогу оголосили через масовану атаку російських дронів, які фіксували в регіоні.
Раніше ми також інформували, що близько 13:25 у Київській області пролунали потужні вибухи. Сили оборони працювали по ворожих безпілотниках, збиваючи їх у небі над регіоном.
Читайте Новини.LIVE!