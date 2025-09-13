У Дніпрі пролунали вибухи: про ситуацію

Вибухи у Дніпрі. Фото ілюстративне: Слово і Діло

У Дніпрі сьогодні пролунали вибухи під час повітряної тривоги прямо зараз, увечері 13 вересня. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу для міста та про роботу протиповітряної оборони в регіоні, закликали мешканців залишатися в укриттях.

Про це повідомляють місцеві пабліки і канал Повітряних сил ЗСУ.

Вибухи у Дніпрі ввечері 13 вересня

Звуки потужних вибухів пролунали у Дніпрі ввечері 13 вересня.

"Чути карети швидких у місті", — йдеться в повідомленні у Telegram-каналі "Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ".

Допис ПС ВСУ у Telegram. Фото: скриншот

Зазначимо, що на цей час військові фіксували активність ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зокрема, вибухи фіксували на Чернігівщині на у Краматорському району Донеччини.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:02 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вибух у Сумах пролунав сьогодні, 13 вересня, під час повітряної тривоги. Тривогу оголосили через масовану атаку російських дронів, які фіксували в регіоні.

Раніше ми також інформували, що близько 13:25 у Київській області пролунали потужні вибухи. Сили оборони працювали по ворожих безпілотниках, збиваючи їх у небі над регіоном.