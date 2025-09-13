Видео
Главная Новости дня В Сумах был слышен взрыв

В Сумах был слышен взрыв

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 00:10
Взрыв в Сумах 13 сентября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Сумах прогремел прямо сейчас, в ночь на 13 сентября. В области на фоне атаки дронов воздушная тревога.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звук взрыва в Сумах в ночь на 13 сентября

"В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 00:06.

Отметим, что военные в этот момент фиксируют в ряде областей Украины вражеские дроны. В частности, беспилотники летели в Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибух у Сумах 13 вересня - фото 11
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что в ночь на 11 сентября в Сумах тоже прогремели взрывы. В регионе тоже фиксировали вражеские дроны.

Также мы писали, что утром, 11 сентября, в Чернигове вражеский дрон упал на предприятие. В результате этого возник пожар.

взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
