Американская норка в Чернобыльском заповеднике является инвазивным видом и необычным гостем для природы Украины

Американская норка в Чернобыльском заповеднике. Фото: t.me/zapovidnyk

Интересное фото сделали работники Чернобыльского заповедника, которые заметили необычного гостя, который не присущ природе Украины.

О странном появлении американской норки сообщает Telegram-канал Чернобыльского заповедника, на который стоит подписаться.

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Специалисты говорят, что американская норка является инвазивным видом (завезенным видом) для природы Украины. Она распространилась с меховых ферм и уже успела приспособиться к нашим водоемам.

Ученые Чернобыльского заповедника отмечают, что этот хищник является отличным пловцом и охотником на речную добычу. Норка живет возле рек, озер и болот, питается рыбой, земноводными, грызунами и ракообразными.

Однако характер у этой норки воинственный, поэтому из-за своей агрессивности и всеядности американская норка вытесняет местные виды, в частности редкую европейскую норку.

Норки являются очень искусными строителями — делают логово под камнями или корнями деревьев, приспосабливают норы бобра или ондатры. Их дома могут быть до 3 метров в длину и 1 метра в глубину от поверхности и, как правило, имеют несколько входов чуть выше уровня воды.

Однако в дикой природе у американских норок есть и враги — лисы, рыси, медведи, хищные птицы и речные выдры. От них американская норка защищается как скунс - выбрасывает на агрессора секрет анальных желез с мерзким мускусным запахом, что вызывает тошноту у врагов.

Ранее ученые Чернобыльского заповедника показали, как одичавшие коровы пережили зиму в заповеднике. Ученые провели учет одичавшего крупного рогатого скота и проверили их состояние.

А еще мы сообщали, что глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко рассказал, возможно ли туристическое будущее Чернобыля. По его словам, этот вопрос зависит от завершения боевых действий.