Американська норка у Чорнобильському заповіднику є інвазивним видом і незвичним гостем для природи України

Американська норка у Чорнобильскому заповіднику. Фото: t.me/zapovidnyk

Цікаве фото зробили працівники Чорнобильского заповідника, які помітили незвичайного гостя, який не притаманний природі України.

Про дивну появу американської норки повідомляє Telegram-канал Чорнобильского заповідника, на який варто підписатись.

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Фахівці кажуть, що американська норка є інвазивним видом (завезеним видом) для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм.

Науковці Чорнобильского заповідника зазначають, що цей хижак є відмінним плавцем та мисливцем на річкову здобич. Норка живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними.

Проте характер у цієї норки войовничий, тому через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.

Норки є дуже вправними будівниками — роблять лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Їхні домівки можуть бути до 3 метрів в довжину й 1 метра вглиб від поверхні та, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води.

Проте у дикій природі в американських норок є й вороги — лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. Від них американська норка захищається як скунс — викидає на агресора секрет анальних залоз з мерзенним мускусним запахом, що викликає нудоту у ворогів.

Раніше науковці Чорнобильского заповідника показали, як здичавілі корови пережили зиму у заповіднику. Науковці провели облік здичавілої великої рогатої худоби та перевірили їхній стан.

А ше ми повідомляли, що очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко розповів, чи можливе туристичне майбутнє Чорнобиля. За його словами, це питання залежить від завершення бойових дій.