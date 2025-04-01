Американська норка у Чорнобильському заповіднику є інвазивним видом і незвичним гостем для природи України

У Чорнобильскій зоні помітили незвичного хижака із США
Цікаве фото зробили працівники Чорнобильского заповідника, які помітили незвичайного гостя, який не притаманний природі України.
Про дивну появу американської норки повідомляє Telegram-канал Чорнобильского заповідника, на який варто підписатись.
Як норка із США опинилась у Чорнобильскій зоні
Фахівці кажуть, що американська норка є інвазивним видом (завезеним видом) для природи України. Вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм.
Науковці Чорнобильского заповідника зазначають, що цей хижак є відмінним плавцем та мисливцем на річкову здобич. Норка живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними.
Проте характер у цієї норки войовничий, тому через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку.
Норки є дуже вправними будівниками — роблять лігво під каменями або корінням дерев, пристосовує нори бобра або ондатри. Їхні домівки можуть бути до 3 метрів в довжину й 1 метра вглиб від поверхні та, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води.
Проте у дикій природі в американських норок є й вороги — лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. Від них американська норка захищається як скунс — викидає на агресора секрет анальних залоз з мерзенним мускусним запахом, що викликає нудоту у ворогів.
Раніше науковці Чорнобильского заповідника показали, як здичавілі корови пережили зиму у заповіднику. Науковці провели облік здичавілої великої рогатої худоби та перевірили їхній стан.
А ше ми повідомляли, що очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко розповів, чи можливе туристичне майбутнє Чорнобиля. За його словами, це питання залежить від завершення бойових дій.
Читайте Новини.LIVE!